Il tema della patrimoniale resta centrale nel campo largo. Anche oggi, nella giornata di scioperi che ha coinvolto 100 piazze italiane creando anche disagi e attimi di tensione (come il lancio di bombe carta e petardi verso il Ministero dell’Istruzione), si è insistito sull’argomento.

A L’Aria che Tira, il programma condotto da David Parenzo su La7, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra hanno parlato di cosa manca per raggiungere l’accordo totale sulla patrimoniale. “Il confronto procede bene, troveremo una convergenza. Siamo d’accordo su un punto, mi pare quello decisivo. Bisogna decidere che per finanziare le cose che facciamo, ad assumersi il costo non siano i soliti noti. Quelli che pagano sempre in Italia: lavoratori, lavoratrici, piccole imprese e piccoli commercianti”. ha esordito così Nicola Fratoianni.

Poi il leader di Alleanza Verdi Sinistra ha aggiunto: “Bisogna che a metterci qualcosa ci sia anche chi non lo ha fatto o quasi in questi anni e ha accumulato enormi ricchezze. È una questione di giustizia e buon senso. Non c’è nulla di strano, per questo noi insistiamo perché il punto su chi paga è ciò che distingue la sinistra dalla destra”.