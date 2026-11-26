Nuovo sondaggio dell’Istituto Piepoli. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni resta il primo partito e guadagna 0,5 punti, salendo al 28,5%. Il Partito Democratico di Elly Schlein è stabile al 20%, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte perde 0,5 punti e scende al 12,5%.

Nel centrodestra, Forza Italia è stabile al 7%. La Lega cala di 0,5 punti e si ferma al 5%. Noi Moderati e Sud Chiama Nord sono entrambi stabili all’1,5%.

Nel campo largo, Alleanza Verdi e Sinistra cresce di 0,5 punti e arriva al 6,5%. Italia Viva è stabile al 2,5%, Più Europa all’1% e le altre liste di centrosinistra all’1,5%.

Guardando alle coalizioni, il centrodestra è al 44,6% delle intenzioni di voto e il campo largo al 44%: tra i due schieramenti ci sono 0,6 punti. Se si aggiunge alla coalizione di governo il Partito Liberaldemocratico, che vale l’1,5%, il centrodestra arriva al 46,1% e porta il distacco a 2,1 punti.

Fuori dalle coalizioni principali, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci perde 0,5 punti e scende al 6%, ma resta quinto dietro Forza Italia. Seguono Azione, stabile al 3%, e il Partito Liberaldemocratico all’1,5%. Gli altri partiti sono allo 0,9%. Indecisi e astenuti sono il 28% del campione.