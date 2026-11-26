Non ha perso tempo Elly Schlein. A poche ore dalla notizia del femminicidio-suicidio di Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, la segretaria del Pd ha utilizzato la tragedia, consumatasi nello stesso luogo dove era stata uccisa Lorena Isceri, per scagliarsi deliberatamente contro il governo.

“Questa mattina è accaduto un fatto drammatico. C’è stato un femminicidio nel Pistoiese e l’assassino si è tolto la vita nello stesso cavalcavia dove è stata uccisa Lorena Isceri solo due mesi fa”, ha detto la leader dem a margine di un evento della Cgil. “Vogliamo l’educazione alle differenze e all’affettività in tutte le scuole, in tutti i cicli scolastici, che sia obbligatoria. E vogliamo che si approvi finalmente in questo paese una legge che dica chiaro che quando non c’è il consenso è sempre violenza. Purtroppo anche stamattina, una volta ancora, è stato troppo tardi”.

Ecco poi l’attacco al governo: “Da questo punto di vista trovo molto grave che ieri non solo la maggioranza si sia rifiutata di votare una mozione di tutte le opposizioni unite che chiedeva l’educazione sessuo-affettiva obbligatoria in tutti i cicli scolastici, cosa che invece loro stanno arrivando a vietare con il ddl Valditara, ma che addirittura abbiano ceduto a Vannacci annacquando il reato di femminicidio”.

Nella mattinata di oggi, giovedì 26 novembre, una donna di 24 anni, Ionela Miruna Garneata, di origine romena, è stata uccisa nella sua abitazione di via Roma a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia. A ucciderla sarebbe stato il compagno, Andrea Nardini, 25 anni, che dopo il delitto ha raggiunto l’autostrada A1 e si è tolto la vita gettandosi da un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. La tragedia si è consumata sul viadotto Lora, o stesso dal quale lo scorso 3 settembre era stata uccisa Lorena Isceri.