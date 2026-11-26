Ai commenti addolorati del centrodestra per i due italiani morti in un attacco di droni iraniani in Kuwait, si aggiungono le reazioni scomposte e politicamente strumentali delle opposizioni, capaci di speculare contro il governo anche in un momento simile.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha appreso nel corso dei lavori del Consiglio europeo la notizia della tragedia ed ha espresso, a nome proprio e del governo, profondo cordoglio rivolgendo le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime, manifestando la propria vicinanza a tutte le persone coinvolte nell’attacco e alle loro famiglie.

“La notizia della tragica scomparsa di due connazionali nell’attacco avvenuto in Kuwait mi addolora profondamente. A nome mio e di tutta la Difesa, esprimo il più sentito cordoglio ai familiari delle vittime. La mia sincera vicinanza va a tutte le persone coinvolte nell’attacco e ai loro cari”, ha spiegato il ministro della Difesa Guido Crosetto. Avevano 65 e 36 anni i due dipendenti della Rheinmetall: il primo, Antonio Saccoccio, era di Formia e il secondo, Emanuele Lo Russo, era di Roma. I due tecnici stavano svolgendo operazioni di manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard in dotazione alle forze armate kuwaitiane.

Due morti per così dire “collaterali” che scatenano il centrosinistra. “Esprimo profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie dei due tecnici italiani che hanno perso la vita in Kuwait, mentre lavoravano alla manutenzione dei sistemi di difesa antiaerea del Paese, e ai loro colleghi - commenta Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde -. Questa tragedia dimostra che gli italiani impegnati in quell’area non operano in condizioni di sicurezza. E’ ciò che abbiamo sempre denunciato: l’Italia partecipa di fatto a una guerra voluta da Trump e Netanyahu, e a pagarne il prezzo sono lavoratori e cittadini italiani”. Bonelli chiede poi al governo di “chiarire quanti sono gli italiani, civili e militari, che lavorano in siti che sono obiettivi militari nell’area del conflitto, e quali misure di protezione ed evacuazione sono previste per loro. Il ministro degli Esteri venga a riferire in Parlamento”.

“Questa tragedia - gli fa eco Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle - ci ricorda che le guerre e l’instabilità in Medio Oriente rappresentano una spirale che sta mettendo a rischio anche i nostri connazionali e di cui anche noi paghiamo il prezzo”. “Le cause di quanto accaduto andranno accertate al più presto e siamo certi che il governo italiano darà al più presto informazioni al Parlamento - sono invece le parole di Elly Schlein, segretaria del Pd -. In questo momento il nostro pensiero va alle due vittime e alle loro famiglie a cui va il nostro cordoglio”. E proprio a nome del Partito democratico, il senatore dem Filippo Sensi chiede al ministro degli Esteri Antonio Tajani “di tornare al più presto in quest’aula per informarci delle circostanze della morte di due nostri connazionali oggi in Kuwait”.