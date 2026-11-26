Ospite a L’aria che tira, su La7, Bruno Vespa è stato chiamato a commentare l’attuale quadro politico italiano. Tra le altre cose, il giornalista si è voluto soffermare sulla figura di Giuseppe Conte.

“Conte, eletto per caso in una stanza d’albergo, designato da Di Maio e Salvini, ha imparato magnificamente a fare politica. Può cambiare posizione da un istante all’altro” è stato il commento, tranchant, del conduttore nei confronti del presidente del M5S. “È progressista e non di sinistra, perché il Movimento 5 Stelle è stato sempre trasversale. Non a caso - ha proseguito - l’elettorato più vicino al Movimento 5 Stelle è quello della Lega”.

“Hanno anche governato insieme”, ha aggiunto Parenzo. “Esatto. Quindi adesso stanno su posizioni radicalissime, però domani mattina te lo puoi trovare tranquillamente su una posizione diversa”, ha concluso Vespa.

Il conduttore di ‘Porta a Porta’ è stato poi interpellato sulla data delle prossime elezioni politiche. “Secondo te quando si andrà a votare?” gli ha domandato Parenzo. “Non ne ho la più pallida idea”, la risposta secca di Vespa. Che poi ha aggiunto: “Prima di Capodanno non sapremo niente. Credo che ci sia una volontà della Meloni di anticipare, ma è tutto per aria...”.

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