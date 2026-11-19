Il Governo Meloni accelera sulla Zona Economica Speciale. L’Esecutivo ha presentato un emendamento alla legge di bilancio per allargare il modello di semplificazione amministrativa e autorizzativa della Zes Unica alle Regioni del Centro-Nord. Questo modello è già stato applicato con successo nel Mezzogiorno: un impatto economico complessivo di 60 miliardi di euro che ha contribuito alla crescita del Mezzogiorno superiore alla media nazionale.

“Come già ampiamente annunciato, il Governo estenderà alle Regioni del Centro Nord il modello di semplificazione amministrativa e autorizzativa già sperimentato con successo al Sud con la ZES unica. Un modello che, in questi anni, ha generato un impatto economico complessivo di 60 miliardi di euro e che ha contribuito a far crescere il Mezzogiorno più della media nazionale”, è il messaggio della Premier Meloni.

E poi ha aggiunto: “Abbiamo presentato un emendamento al disegno di legge di bilancio che va in questa direzione e che permetterà di consolidare il lavoro portato avanti in questi anni per tagliare la burocrazia, garantire al sistema produttivo e industriale tempi più rapidi e procedure più semplici per investire e fare impresa”.

Da capire quale sarà la posizione dell’opposizione, in particolar modo del Partito Democratico. La proposta per il Mezzogiorno era piaciuta alla segretaria Elly Schlein, che si era anche dichiarata disponibile a estenderlo all’intera Penisola. “Sì potrebbe dire che il primo dei 18 emendamenti comuni delle opposizioni è stato già approvato, ancor prima di iniziare a votare”, ha dichiarato Elly Schlein, chiedendo a Giorgia Meloni di esprimere un sì sulla proposta dell’opposizione. Ora si attende la decisione del PD: voterà sì a un emendamento annunciato dalla Meloni o continuerà a fare opposizione?