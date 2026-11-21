Un gazebo di Fn in cui erano presenti, tra gli altri, Emanuele Pozzolo e Gianni Alemanno è stato contestato da alcuni esponenti di Potere al Popolo questa mattina alla periferia nord di Torino. A darne notizia è lo stesso Alemanno in una nota in ci spiega: “Oggi ho partecipato ad un gazebo di Futuro Nazionale, insieme all’onorevole Emanuele Pozzolo e ai dirigenti Enrico Forzese, Beppe Lauria e Guido Dellarovere. Un mare di gente ci è venuta a salutare e a prendere il nostro materiale propagandistico. Purtroppo un gruppo di estremisti di sinistra di ‘Potere al popolo’ hanno organizzato una contro-manifestazione per cercare di impedirci di parlare con la gente. Il fatto grave è che a un gruppo di estremisti è stato permesso di avvicinarsi fino al nostro banchetto, provocando e insultando”.

“Mentre cercavo di calmare gli animi, una manifestante mi ha anche messo le mani addosso, spintonandomi alle spalle. Infine è arrivato un piccolo corteo con le bandiere di ‘Potere al popolo’ che ha cercato di aggredirci. Solo allora è intervenuta la Guardia di Finanza in tenuta di antisommossa che ha impedito lo scontro, interponendosi tra noi di Futuro Nazionale e i facinorosi della sinistra”, prosegue Alemanno.

E conclude: “Ho telefonato al Questore di Torino, parlando con il capo di Gabinetto per sottolineare la necessità di un servizio più incisivo per tutelare il diritto dei partiti politici a manifestare le proprie idee. Futuro Nazionale rivendica il proprio diritto a manifestare in piazza, soprattutto in un momento come questo in cui anche su spinta del centrodestra c’è il tentativo di oscurare il nostro partito a livello mediatico”.