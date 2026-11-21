Nuovo sondaggio sulle intenzioni di voto. L’Istituto Piepoli mette sul tavolo due diversi scenari: con Futuro Nazionale fuori dal centrodestra e con Futuro Nazionale dentro la coalizione. Nel secondo scenario il centrodestra arriva al 49,5 per cento e il campo largo al 43,5. Nel primo scenario invece i due schieramenti sono più vicini: centrodestra al 43,5 e campo largo al 43 per cento.

In ogni caso, con il partito di Roberto Vannacci fuori, Fratelli d’Italia rimane al primo posto della classifica al 28 per cento, a ben 7,5 punti dal Partito Democratico. I dem invece si piazzano al 20,5. Il Movimento 5 Stelle è terzo al 12,5. Forza Italia, al 7 per cento, precede di mezzo punto Futuro Nazionale, al 6,5. Alleanza Verdi e Sinistra è al 6 per cento e la Lega al 5,5. Azione e Italia Viva, poi, sono entrambe al 3 per cento.

Diverso discorso se FN si trova all’interno della coalizione. Fratelli d’Italia in tal caso guadagna un punto e arriva al 29 per cento, mentre il Partito Democratico sale di mezzo punto al 21, con 8 punti di distanza tra i due. Il Movimento 5 Stelle resta al 12,5. La Lega guadagna mezzo punto e raggiunge il 6, a pari merito con Alleanza Verdi e Sinistra. Forza Italia perde mezzo punto e scende al 6,5. Futuro Nazionale cede un punto e passa al 5,5 per cento, mentre Noi Moderati perde mezzo punto e scende all’1.