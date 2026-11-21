“Una manovra per i ricchi? Basta guardare chi paga e chi invece ci guadagna per capire quanto sia falsa questa narrazione”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. “Sento dire che questa sia una manovra per i ricchi. Molto interessante. Allora, per capire quanto ci sia di vero, noi potremmo, per esempio, vedere chi la paga - aggiunge in un video - Primo, banche e assicurazioni, con un’addizionale Ires di tre punti per due anni, insieme al raddoppio della tassa sulle transazioni finanziarie, fanno circa cinque miliardi e mezzo. Due, imprese energetiche con circa settecento milioni in più di Irap e la legge vieta espressamente di scaricarli sulle bollette. Tre, il settore dei giochi con altri settecento milioni. Quattro, lo Stato con un miliardo di tagli alle spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutti i ministeri. E poi anche alla politica abbiamo chiesto qualcosa: chi dona a un partito non potrà più detrarre dalle tasse il ventisei per cento, ma solo il diciannove per cento”.

“Dall’altra parte, chi ci guadagna con questa manovra? Ci guadagna chi lavora: gli aumenti contrattuali tassati al cinque per cento e quelli dei giovani all’uno per cento. Ci guadagnano le famiglie con l’addio al bollo auto, il bonus per le mamme che lavorano, il congedo parentale pagato all’ottanta per cento, la detassazione di chi affitta la casa a canone concordato. E ci guadagna il ceto medio con l’estensione dell’aliquota al trentatré per cento per chi ha un reddito fino a cinquantacinquemila euro. E ci guadagna chi è in prima linea: i medici, gli infermieri del pronto soccorso fino alle forze dell’ordine. Insomma, qualche anno fa i soldi dei contribuenti servivano a salvare le banche. Adesso chiediamo alle banche di dare una mano a chi lavora. Giudicate voi quale strada vi sembra più equa”, conclude il premier.