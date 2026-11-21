In affanno nei sondaggi, Roberto Vannacci ricomincia ad alzare i toni dello scontro politico. Ieri sui suoi social è comparsa l’immagine di un manifesto elettorale di un candidato del Pd, Abdullahi Ahmed, con il commento dell’ex generale: «Non moriremo democristiani, ma islamici e con la pelle scura. Se non facciamo nulla questo è il destino dell’Occidente e dell’Italia.La soluzione c’è. E non è quella di continuare a sostenere l’Ucraina in una guerra ad oltranza. Ne parlo nel mio nuovo libro in uscita a fine novembre».

Numerose le reazioni. Antonio Tajani, leader di Forza Italia, ha ricordato come «Il partito di Vannacci, Futuro nazionale, sta all’opposizione. Lui vota con Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli». Per Mauro Berruto (Pd): «Vannacci alimenta odio xenofobo»; Marco Grimaldi (Avs), l’amico di Askatasuna, tuona: «Le parole dell’eurodeputato Vannacci con l’invito a “fare qualcosa” per non morire “islamici e con la pelle scura”, non sono propaganda politica, sono un reato: incitamento all’odio razziale e alla discriminazione su base religiosa. È un messaggio pericolosissimo, che espone direttamente Ahmed all’odio dei seguaci razzisti del generale, è violenza politica in purezza». Per la grillina Chiara Appendino: «Ahmed è un cittadino italiano, un consigliere comunale eletto da oltre mille torinesi, e Vannacci lo mette alla berlina sui social perché è musulmano e ha la pelle scura. E perché ormai Vannacci sa di essere condannato all’irrilevanza politica».