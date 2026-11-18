Tensioni in aula nel corso del dibattito sul ddl antisemitismo. Lo scontro dialettico è ruotato attorno alla figura dell’intellettuale idealista Giovanni Gentile, barbaramente assassinato il 15 aprile 1944 da un commando partigiano. Le polveri sono state incendiate dal deputato di Futuro nazionale, Rossano Sasso, nel corso della discussione sull’ordine del giorno da parte del dem, Arturo Scotto, sull’intitolazione di vie e strada legate a figure del periodo fascista. «Gentile - ha detto Sasso è stato il più grande ministro della Repubblica italiana.

Giustamente si dedicano piazze e vie a lui, come a Giorgio Almirante, perché è pieno di piazze e vie dedicate a partigiani che dopo la guerra hanno vigliaccamente ucciso italiani. Alcuni di questi sono diventati anche deputati e presidenti e questa è storia». Dai banchi dell’opposizione si sono alzati cori di scherno. «Non è la prima volta che esponenti della destra definiscono vigliacchi assassini il gruppo dei Gap che a Firenze uccise Giovanni Gentile. Gentile è stato un grande filosofo, come è vero che pochi giorni prima sul Corriere della Sera aveva celebrato il regime di Adolf Hitler che in quelle settimane torturava e uccideva cittadine e cittadini italiani. Anche un senatore di Fratelli d’Italia lo ha detto, per poi scusarsi. Nessuno può definire Bruno Fanciullacci un vigliacco: è un partigiano che ha lottato per la libertà», ha affermato il deputato del Pd Federico Gianassi.

A quel punto ha preso parola il parlamentare di Fdi, Alessandro Amorese. «Fanciullacci e quel commando di assassini che hanno ucciso un anziano sotto casa sono da condannare ora e in eterno. Fu ucciso perché moderato, vergognatevi». Gianni Cuperlo, già presidente del Partito democratico, ha asserito di aver «ascoltato delle parole che sono la vergogna del Parlamento italiano. Sentire un esponente della maggioranza che definisce Gentile un moderato è una vergogna». Per poi esibirsi nel più classico urlo: «State zitti fascisti».

Poi ha proseguito. «Ho definito fascisti chiunque in quest’Aula definisce i partigiani vigliacchi. Lei davanti a questa dichiarazione doveva censurarla, perché deve rispettare la storia migliore della democrazia repubblicana». E così negli strepitii della sinistra continua a scomparire la visione della pacificazione nazionale. Neanche il vile assassinio del filosofo Gentile può essere ricordato per quello che è stato: una nefandezza.