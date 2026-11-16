Il governo non fa passi indietro: resteranno tassati solo al 5% gli aumenti per il rinnovo dei contratti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni prosegue nella serie dei suoi videomessaggi sui social per illustrare le misure della manovra e oggi tocca agli sgravi fiscali per gli aumenti retributivi.

“Anche nel 2027 - spiega la premier - manteniamo una misura fondamentale per i lavoratori italiani: gli aumenti che arrivano dal rinnovo dei contratti nel settore privato saranno tassati al 5% per chi ha un reddito fino a 33.000 euro. Che cosa significa in pratica? Significa che quando il contratto viene rinnovato, lo Stato non si prende più una fetta importante di quell’aumento, lo lascia nelle tasche del lavoratore”.

La premier propone “un esempio”. “Arrivano in busta paga 100 euro lordi in più al mese. Con l’Irpef ordinaria - sottolinea - ne avresti pagati 23 o 33 di tasse, con questa misura ne paghi 5. Tutto il resto rimane in tasca a te. I numeri parlano chiaro, finora sono stati oltre 4.250.000 i lavoratori che hanno beneficiato di questa misura, mezzo milione in più rispetto a quelli stimati, e il nostro obiettivo ovviamente è che diventino ancora di più”.

L’esecutivo continua a lavorare per mettere a punto la manovra anche su altre questioni. A partire dalle pensioni. “Penso che bisognerà provare a lavorare sulla rivalutazione. In altre leggi di bilancio l’abbiamo lasciata piena una volta fino a cinque volte il minimo, un’altra volta fino a quattro. Se riuscissimo a fare cinque volte non sarei scontento”, spiega a Repubblica Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia. La soglia salirebbe da 2.447 a poco più di 3mila euro lordi al mese. E gli 850 milioni per Quota 100 cara alla Lega? “Il sottosegretario Durigon ha annunciato una proposta - prosegue Osnato -. Vediamo cosa presenterà e discuteremo, ma siamo favorevoli”. “In questa manovra - aggiunge - ci sono risorse per la climatizzazione delle scuole che può favorire il prolungamento del calendario scolastico. La levata di scudi dei sindacati sarebbe stata più giustificata se avessero guardato alla complessità e non solo ai nuovi concorsi. Gli stanziamenti per la sanità pubblica non sono mai stati così alti”. Forza Italia vuole alzare la soglia dell’exit tax. “Il tema è capire chi colpisce - afferma ancora Osnato -. Ci sono lavoratori di aziende italiane che operano all’estero e che vengono danneggiati. Forse una riflessione si può fare. Ma chi ha portato patrimoni fuori dall’Italia, è giusto che non sia agevolato”.