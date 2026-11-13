Meloni si emoziona: “Italia capace di cose straordinarie”, stoccata alla sinistra

Un messaggio di amore puro per l’Italia, una lezione celata alla sinistra: l’intervento della Premier Giorgia Meloni è toccante. Intervenuta alla Celebrazione dei 50 anni di Conserve Italia, la leader di Fratelli d’Italia ha esaltato lo spirito italiano, capace di distinguersi nella storia per estro, genio e intraprendenza.

Lo scorso martedì 10 novembre, Giorgia Meloni ha preso la parola nella sede del Gruppo a San Lazzaro di Savena (Bologna), incontrando oltre 250 persone tra consiglieri, soci e dipendenti. “Io continuo a essere convinta che questa Nazione possa ancora dimostrare di più di quello che ha dimostrato”.

Nelle sue parole trasuda l’emozione di essere italiana e rappresentarla. Ma anche un velo di tristezza per chi, continuamente, non perde occasione per sminuirla e sottolineare soltanto le cose negative. “Non sempre riconosciamo il nostro valore. Delle volte, ci piace più piangersi un po’ addosso, raccontare quello che non va, piuttosto che quello che funziona. Ma questa Nazione è capace di cose incredibili e straordinarie”, ha aggiunto. La Premier è sicura che il futuro dell’Italia sia ancora più splendente: “Secondo me, il meglio deve ancora venire. E lo proveremo a costruire insieme, per quello che riguarda chiaramente il mio pezzo di percorso, ma sicuramente come italiana farò tutta la mia parte”.