Tutto e il contrario di tutto, in perfetto stile Giuseppe Conte.“Quell’intervento da Fazio ha provocato in me e immagino anche in altri un po’ di nostalgia. Quella sua irruenza, quella sua irrefrenabilità di argomenti è ciò che aveva contribuito anche alla costruzione di questo Movimento e a sognare che si potesse davvero cambiare le cose”, ha spiegato la senatrice del M5s Alessandra Maiorino ospite a Start su Sky TG24.

“Quel tradimento - ha proseguito - rispetto all’adesione al governo Draghi che lui impose e di cui non si è mai scusato davvero, era un condizionamento fortissimo quello del fondatore, è stato l’errore più grande che il Movimento Cinque Stelle ha dovuto pagare in maniera salatissima”. Ma cosa dimentica la senatrice grillina? Giuseppe Conte, leader de facto del M5s già ai tempi del governo Draghi, diede il suo assenso implicito all’esecutivo tecnico. E solo a distanza di anni ne prese le distanze. Insomma, l’ex avvocato del popolo non era proprio un passante. Anzi.

“Lui parla di un partito che vada sotto i venticinquenni, noi abbiamo eletto deputati e deputate giovanissimi e stiamo continuando ad aprire ai giovani - ha proseguito la Maiorino -. È assolutamente una cosa che condividiamo. Alessandro Di Battista è un amico, una persona che stimo. Non so quali siano le sue intenzioni e spero che Beppe ci abbia pensato bene prima di tirarlo in ballo e nominarlo”, ha concluso.