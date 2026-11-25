Nel programma del centrosinistra, sull’Ucraina, “temo un compromesso al ribasso. Non vorrei finisse con una furbata, un tradimento di chi difende i valori dell’Europa. Per me il sostegno militare all’Ucraina resta, anzi deve iniziare”: il senatore del Pd, Filippo Sensi, lo ha detto in un’intervista al Qn, lanciando di fatto una stoccata al Movimento 5 Stelle e alle sue idee sulle armi a Kiev. Un tema caldo all’interno del campo largo in vista delle alleanze prima delle prossime Politiche.

Riferendosi alla gestione della questione da parte del governo Meloni, invece, il dem ha parlato di “tanti abbracci e proclami, ma i decreti si sono smagriti anno dopo anno, il centrodestra è pieno di contraddizioni. Mi auguro che il prossimo governo, se sarà di centrosinistra, sosterrà davvero Kiev senza indugi”. Sensi, inoltre, spera che al tavolo con gli alleati il Pd “abbia sostenuto la posizione tenuta dal 2022 a sostegno dell’Ucraina”. Sul leader pentastellato Giuseppe Conte: “In tutta Europa la destra è anti-Ucraina, mi rifiuto di pensare che la posizione del centrosinistra sia adesiva e sovrapponibile a quella della destra più estrema. Non possiamo votare come Vannacci. Rispetto il pacifismo di Avs e anche i Cinquestelle, ma non raccontiamoci balle, ci vuole chiarezza, bisogna dire la verità”.

Qual è la verità secondo lui? Che “il manifesto politico dei Cinquestelle divide tra riarmo e disarmo. Una contrapposizione che trovo truffaldina, eppure questo linguaggio si è imposto: e oggi tutti, da Avs a Italia viva, dicono sì al disarmo. Sono per la pace, ma usciamo dalle ipocrisie: non si può prendere a pretesto l’Ucraina per dire che non ci piace la Nato o che siamo contro la difesa europea”. In ogni caso, per il senatore un’alleanza elettorale sarebbe ancora possibile “e si deve fare con tutte le forze alternative alla destra. Conte se ne farà una ragione: la posizione del centrosinistra non può che essere il sostegno a Kiev, a meno di essere come Afd o Vox”.