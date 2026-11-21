“Fratelli d’Italia: ma un po’ di vergogna, proprio no? Nel partito di Giorgia Meloni hanno deciso: se sei uno studente e per caso finisci nel registro degli indagati per una manifestazione, ti tolgono anche la borsa di studio. Se protesti, paghi. Se sei accusato di occupare, paghi. Se dissenti, ti puniscono. È tutto messo nero su bianco negli emendamenti che Fratelli d’Italia ha presentato al decreto cortei. Sono le nuove frontiere della loro idea di sicurezza: colpire il diritto allo studio, intimidire chi manifesta, trasformare il dissenso in una colpa da sanzionare”. Lo ha scritto sui social il leader M5S Giuseppe Conte.

“Alcuni dettagli rendono ancora più grottesco e surreale il tutto. Tra i protagonisti di questa stretta c’è infatti Andrea Delmastro. Proprio lui - ha proseguito l’ex premier -. Lo stesso Delmastro che ha beneficiato dello scudo parlamentare per negare alla Procura di Roma l’autorizzazione ad acquisire le chat con un prestanome della Camorra sugli affari in comune tramite una società di ristorazione. E allora diciamolo chiaramente: gli studenti non hanno mica i privilegi di Delmastro! Non possono chiedere ai propri compagni di partito di usare il Parlamento per impedire ai magistrati di acquisire atti e approfondire le indagini. Per loro basta un’accusa per perdere la borsa di studio. Delmastro e i fedelissimi di Meloni possono invece usare il Parlamento per scudarsi”.

E ancora: “Cara Giorgia Meloni, se vuoi togliere benefici a indagati, inquisiti e condannati, non perdere tempo a cercarli nelle scuole e nelle università. Guarda dentro il tuo partito. Comincia dai tuoi sodali. Comincia da chi chiede repressione per gli studenti e pretende immunità per sé. Poi facci sapere cosa intendi fare per lo scandalo degli appalti post-sisma nelle Marche e ancora per gli scandali in Sicilia, che hanno tutti un filo comune: il coinvolgimento come perno del malaffare di uomini del tuo partito. Impunità per gli amici e repressione per studenti e lavoratori che protestano: questa è la cifra del governo Meloni. Questo è tutto ciò che spazzeremo via quando a governare ci saremo noi!“, conclude