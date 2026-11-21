Silvia Salis fa flop. Quella che in tanti promuovono come leader del Campo largo, non attrae gli italiani. O meglio, i lettori sicuramente. Il suo libro, dal titolo È già domani, è uscito più di un mese fa ma in fatto di vendita viene superato pure da Massimo D’Alema.

A raccontare la vicenda è il Foglio, che spiega: “Massimo D’Alema e Silvia Salis sono arrivati in libreria a una settimana di distanza, lui il 6 ottobre e lei il 13. Nella settimana chiusa il 5 novembre lui ha venduto 2.483 copie, lei 1.067, meno della metà. ‘Eravamo comunisti’ contro ‘E’ già domani’, e l’imperfetto batte il futuro due a uno”.

Da qui la domanda che sorge spontanea: “È mai possibile che il grande fenomeno politico, quello che dovrebbe contrastare Giorgia Meloni e prendere il posto di Elly Schlein per riportare il centrosinistra alla vittoria, secondo l’ultima rilevazione abbia venduto in tutto 7.190 copie? Non un fiasco, ma nemmeno un successo”.

Basta pensare che nel 2021 l’attuale premier (allora guidava un partito d’opposizione) con il suo “Io sono Giorgia” scalò le vette delle vendite. Dieci giorni dopo il libro era secondo nella classifica Nielsen, la settimana successiva era primo, e in due settimane l’editore annunciava sei edizioni e centodiecimila copie.