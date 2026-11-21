Giorgia Meloni e Anna Maria Bernini a testa in giù. È questo il vergognoso post, pubblicato dalla sindacalista Lara Ghiglione su Instagram (in collaborazione con la pagina ‘Noi Siamo Potenti’). La segretaria nazionale dalla Cigl è scesa in piazza per manifestare, ma si è resa protagonista di un episodio alquanto singolare e vergognoso.

“Non mi sottometto agli uomini, figurati a questo Governo”. Lo striscione, immortalato nella foto, viene esposto in maniera fiera da Lara Ghiglione. La donna è sorridente. ‘Peccato’ che siano rappresentati i volti dei politici tutti ritratti a testa in giù. Al centro c’è la Premier Giorgia Meloni, poi a destra il ministro degli esteri Antonio Tajani e il vice presidente del Consiglio Matteo Salvini. Ben visibili, a sinistra, anche il ministro di università e ricerca Anna Maria Bernini e il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara.

Uno striscione già vergognoso così, imbruttito ancor di più se si considera che Lara Ghiglione è un’attivista femminista. La sindacalista si mostra ipocrita e incoerente. Ma da chi giustifica le violenze dei manifestanti nelle piazze, non c’è sta stupirsi.