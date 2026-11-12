Grillo torna ad attaccare Conte: “È capace di tutto...”. E non esclude una sua lista

“Conte è capace di tutto... anche di fare il presidente della Repubblica”. Raggiunto telefonicamente da Il Foglio, Beppe Grillo è tornato a colpire il suo bersaglio preferito: Giuseppe Conte. Lo ha fatto a modo suo, con una battuta sottile, l’ultima di una lunga serie. A settembre, quando era stato ospite di Pulp Podcast, il fondatore del Movimento aveva definito l’ex premier “Reverendo Jones” e “l’uomo che sussurrava ai cavilli”.

Del resto, si sa, a Beppe la trasformazione del Movimento 5 Stelle non è mai andata giù. La vera novità, però, riguarda una nuova possibile discesa in campo del fondatore. Sono in tanti, infatti, a chiedergli di presentare una lista alle prossime elezioni. E nei giorni scorsi Grillo è stato a Roma per una serie di incontri. La sua intenzione sembra essere quella di fondare una propria associazione autonoma.

L’obiettivo non sarebbe tanto vincere, bensì rosicchiare qualche punto ai Cinque Stelle e, di conseguenza, al Campo largo. Una sorta di “effetto Vannacci”, ma a sinistra. Uno scenario che Grillo sembrerebbe apprezzare particolarmente, tanto che, stando sempre a quanto riporta Il Foglio, domenica 22 sarà ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo che fa”. Un’occasione per testare il polso del Paese e capire come organizzare un eventuale ritorno in campo.