“Meloni, Elly o Conte? Scelgo Giorgia, persona vera”

Se dovessimo fare una sorta di gioco della torre tra Giorgia Meloni, Elly Schlein e Conte, chi è che non butterebbe giù? «Giorgia Meloni». Carlo Calenda risponde così a AdnTalks intervistato dal direttore dell’Adnkronos, Davide Desario. «Almeno Meloni è vera», poi «ha intorno una classe dirigente che diciamo tra il disastroso e il devastante e secondo me lo sa anche lei ed è un problema. Però lei è una persona che almeno non è artefatta».

«Quando si andrà al voto? Io penso ad aprile. Io fossi Meloni andrei rapidamente al voto e non farei l’election day perché avvantagerebbe solo il centrosinistra», aggiunge Calenda. Il Quirinale lo permette? «Non mi permetterei mai di dire cosa dirà Mattarella. So però che se cessa questa maggioranza politica, bisogna andare a voto e questa maggioranza politica nei fatti è già finita perché le posizioni di Salvini in difficoltà sono posizioni che la premier non riuscirà a sostenere».

«Ci sarà una lista che si chiamerà Il Centro perché il centro non è un luogo come posso dire della mediazione, il centro deve essere il luogo del buon senso, che è quello anche che porta noi che siamo all’opposizione a dire a Meloni se ti serve una mano sull’energia, te la diamo volentieri perché la diamo al paese. E se fai un buon provvedimento, te lo votiamo perché non siamo a fare caciara, perché questo si fa in Parlamento. L’obiettivo è che nessuno arrivi al 42%», conclude.