Meloni convoca le opposizioni e Bonelli... clamoroso, lo scherzo a Conte

Una giornata storica. Alla faccia del regime autoritario o delle simpatie fasciste, come certa sinistra ha gridato per tutta questa legislatura. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato i leader dei partiti d’opposizione per infarmarli circa le notizia che riguardano le mail arrivate in questi giorni in migliaia di scuole del Paese. Minacce, allarmi bomba e strategia della tensione. E Meloni che fa? Semplice: riferisce tutto quello che sa il governo all’opposizione. E quel video che mostra i vari Conte, Schlein, Fratoianni, Bonelli, Renzi, Magi e Calenda seduti di fronte ai rapprsentanti del governo è già storia.

Dicevamo, una giornata storica pensata per unirsi contro le minacce esterne. Eppure, fuori da Montecitorio sembra che il clima sia più allegro del dovuto. Giuseppe Conte stava rispondendo ad alcune domande di un cronista, quando a un certo punto alle sue spalle è sbucato il compagno Angelo Bonelli. Il leader di Avs sfoggia uno scherzetto da elementari, toccando la spalla destra dell’ex premier ma facendosi trovare dall’altra parte. Tutto molto divertente, se non fossero stati convocati lì per trattare di temi di sicurezza nazionale. Ecco la nostra opposizione. “Ve li immaginate al Governo? Lasciamoli dove sono: all’opposizione, ancora per molto tempo”, il commento della pagina Instagram Siete dei Poveri Comunisti che ha ricondiviso il video della gag di Bonelli realizzato da Vista.