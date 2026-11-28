Roberto Vannacci rivendica le valutazioni contenute nel rapporto redatto otto giorni prima dell’invasione russa dell’Ucraina e non mostra ripensamenti alla luce di quanto accaduto il 24 febbraio 2022. “Ottimo apprezzamento informativo. Anche a rileggerlo a posteriori è completo, accurato, giustificato e realista. Soddisfatto e orgoglioso del servizio prestato alla Patria”. È quanto ha dichiarato l’ex generale e leader di Futuro Nazionale all’agenzia Dire, commentando la diffusione del documento riservato dell’Ambasciata italiana a Mosca.

Il rapporto, numero 270, è datato 16 febbraio 2022, quando Vannacci ricopriva l’incarico di addetto alla Difesa nella capitale russa. Il documento, la cui autenticità ha ricevuto conferma dalla stessa agenzia Dire, contiene una valutazione delle intenzioni di Mosca che, a otto giorni dall’attacco, escludeva sostanzialmente la possibilità di un’invasione su larga scala.

Nelle conclusioni si leggeva infatti che le attività militari russe avessero “il solo scopo di esercitare una leva sulle negoziazioni in atto”. Un’eventuale offensiva sarebbe stata prevalentemente ibrida e asimmetrica, mentre la conquista dell’Ucraina orientale veniva considerata “poco probabile e di dubbio successo militare”.

Il rapporto prendeva in esame anche la presenza di 150.000-170.000 soldati russi al confine ucraino, riconducendo le manovre a un “piano addestrativo consolidato”, simile a quello dell’anno precedente. Ipotizzava inoltre che un intervento russo limitato avrebbe potuto beneficiare del “supporto, almeno parziale, della popolazione residente”.

Le valutazioni sono state contestate da Marco Setaccioli, giornalista e attivista pro-Ucraina, che ha diffuso il documento su X, sollevando dubbi sull’interpretazione delle intenzioni del Cremlino e sulla mancata considerazione degli avvertimenti dell’intelligence occidentale.

Ma Vannacci, interpellato dalla Dire, conferma integralmente il giudizio espresso quattro anni prima e rivendica con orgoglio il lavoro svolto. Una posizione che riporta al centro dell’attenzione il contenuto di quel rapporto e le valutazioni formulate a pochi giorni dall’inizio dell’invasione russa.