Per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le donne di sinistra si sono scagliate con violenza (verbale) contro le donne di destra, in particolare contro Giorgia Meloni accusata – non si capisce a che titolo – di non difendere le donne.

Ora, chi è dotato di un minimo di onestà intellettuale dovrebbe ammettere che Giorgia Meloni è un esempio vivente di come una donna si deve difendere dagli uomini (e dalle donne). Lo ha fatto nel personale da bambina reagendo alla ferita di un padre assente, da donna adulta affrontando con sofferenza ma di petto una crisi famigliare; lo ha fatto scalando il mondo più maschilista che esiste, quello della politica, nel partito più conservatore dell’arco costituzionale; lo ha fatto arrivando a fare il primo ministro – prima donna nella storia d’Italia – non indicata da uomini ma imponendosi sugli uomini del suo partito e dei partiti avversari.

Ci vuole davvero coraggio a mettere in discussione la sensibilità per la questione femminile di un donna con un curriculum del genere, soprattutto se le accuse arrivano da chi milita in una cultura fondamentalmente misogina quale è quella della sinistra.

Nel 2023 la saggista di sinistra Mirella Serri ha pubblicato un interessante libro dal titolo “Uomini contro” in cui ricostruisce come le donne partigiane furono accantonate dal Pci quando si trattò di spartirsi il bottino dei vincitori. E recensendo il libro su L’Unità, il critico Federico La Porta scrive: “Bel libro, ma manca un capitolo sulla misoginia dei movimenti sessantottini egemonizzati da figure patriarcali e autoritarie”.

Insomma, prima di liberarsi delle destre le Boldrini e le Salis dovrebbero pensare a spezzare il giogo imposto loro dagli uomini di sinistra. Con o senza l’aiuto di donna Meloni.