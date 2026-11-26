Dopo la casa, l’agricoltura e il lavoro, arrivano le imprese. Si è chiuso così, al Senato questa mattina con una conferenza stampa, il ciclo di conferenze stampa organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia per spiegare le misure previste nella manovra di Bilancio. Un’occasione per illustrare i provvedimenti della nuova Legge di Bilancio, inserendoli nella visione strategica complessiva portata avanti dal Governo Meloni sin dal suo insediamento.

“Questa legge di bilancio completa un’azione coerente ed efficace portata avanti in quattro anni dal governo Meloni e da Fratelli d’Italia a sostegno delle imprese e di chi crea lavoro”, ha precisato il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan. “Si investe solo quando c’è fiducia, e la credibilità conquistata rimettendo in ordine i conti pubblici — con il deficit sceso dall’8,1 al 3,1 per cento del Pil, lo spread attorno ai 105 punti e la promozione delle agenzie di rating — ci consente oggi di concentrare le risorse della manovra sull’economia reale. Dal taglio delle tasse sugli aumenti contrattuali e sui premi di produttività alla proroga degli esoneri contributivi per chi assume giovani e donne, fino all’Energy Release per le PMI e al rifinanziamento della ZES Unica, confermiamo una linea chiara che premia chi produce e supera la stagione dell’assistenzialismo”, conclude Malan.

“Il governo Meloni fin dall’inizio del suo mandato “ha lavorato per piantare alberi della cui ombra godranno i nostri figli”, e lo ha fatto “seminando” provvedimenti che stanno portando e continueranno a portare risultati concreti. Basti pensare alla legge sul Made in Italy e al decreto PMI”, ha affermato il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della Commissione Industria in Senato, intervenendo alla conferenza stampa. “Nel mondo delle imprese abbiamo voluto dettare una linea nella quale si sono riconosciuti molti imprenditori, e i record raggiunti anche nell’export lo dimostrano. Una linea lungimirante, basata sul far crescere la consapevolezza dell’alta qualità delle nostre produzioni. Il decreto Ilva che votiamo oggi, ad esempio, paga lo scotto di decenni di politiche del no, che hanno condizionato per troppo tempo lo sviluppo della nostra Nazione. Questo Governo invece ha lavorato duramente per superare quella logica e risolvere più problemi e superare più criticità possibili”, conclude De Carlo.

“In quattro anni il governo Meloni ha rimesso il turismo al centro delle politiche di crescita della Nazione, superando la stagione dei sussidi fini a sé stessi e investendo su chi crea valore e occupazione. I risultati certificano la bontà di questa visione: con il record di oltre 535 milioni di presenze registrate nel 2025, cresciute del 30 per cento rispetto al 2022, e una spesa dei visitatori stranieri salita a 57 miliardi di euro, l’Italia ha scalato le classifiche europee superando anche la Spagna e conquistando il primo posto per presenze grazie alla capacità di diversificare i flussi e allungare la permanenza media”, ha aggiunto il deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Caramanna, responsabile del Dipartimento Turismo del partito. “Il turismo è tornato, così, al centro delle politiche economiche nazionali con oltre 4 miliardi di euro già messi in campo per sostenere la filiera, riqualificare l’offerta e accompagnare la modernizzazione delle imprese. Ed in piena coerenza con la strategia portata avanti fin dall’inizio della legislatura anche con questa legge di bilancio continuiamo a lavorare per sostenere il sistema delle imprese, difendere chi produce e rafforzare l’occupazione, confermando al contempo per il comparto turistico e della ristorazione la proroga del trattamento integrativo speciale a beneficio dei lavoratori. Il turismo è un pilastro strategico strettamente connesso al mondo del commercio e a tutta la filiera del Made in Italy: nel corso dell’iter parlamentare della manovra proseguiremo il nostro impegno al fianco delle categorie produttive per consolidare la crescita e la competitività di un settore decisivo per l’economia nazionale”, ha concluso Caramanna.