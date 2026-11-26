Eccolo, il nuovo idolo del centrosinistra. Per l’esattezza, idola: è Giorgiana Notarbartolo di Villarosa, figlia del nobile siciliano Roberto Notarbartolo di Villarosa e di Veronica Marzotto, rampolla dell’omonima dinastia industriale vicentina, nome di spicco dell’alta finanza milanese e e soprattutto ricchissima, che dice sì alla patrimoniale direttamente dalle pagine di Repubblica.

“Attenzione a chiamarla ‘patrimoniale’, perché scatta subito la paura che si tocchino la prima casa e i risparmi. È una reazione forse anche giustificata, ma che non ha a che vedere con quello che viene proposto e che, a seconda dei Paesi, tocca tra l’1% e lo 0,1% più ricco”, mette in chiaro. In Italia c’è la proposta dell’“1% Equo” di Rifondazione comunista: dall’1 al 3,5% sulla parte dei patrimoni oltre i 2 milioni, prima casa esclusa. “Penso che sia una proposta valida, ma non l’ho sostenuta perché ha una connotazione partitica forte, e gran parte del mio lavoro consiste nel dire che questo tema non riguarda destra o sinistra, ma il fondamento stesso della democrazia. E poi, quando parli di 2 milioni anziché di 5, cominci a risvegliare molte paure”.

In ogni caso, un assist al bacio per il campo largo (che per la verità sulla super-tassa non ha ancora trovato la quadro...). E infatti a sdilinquirsi per l’appello della 43enne ultra-milionaria che chiede di tassare i miliardari (“Oggi le mie idee sembrano estremamente rivoluzionarie - spiega -, mentre io credo che quello che è radicale e inaccettabile è il fatto che la disuguaglianza abbia raggiunto il livello attuale”) è primo fra tutti Nicola Fratoianni.

“Ho letto l’intervista di Giorgiana Notarbartolo oggi su Repubblica, figlia degli industriali Marzotto, da cui ha ereditato grandi fortune. Notarbartolo ha detto in maniera molto chiara che una tassa sulle ricchezze è una esigenza storica, non il capriccio di qualche politico o di qualche economista”, scrive giulivo sulle sue pagine social il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e leader di Sinistra italiana. Insieme al sodale Angelo Bonelli, ha detto chiaro e tondo che senza un accordo sulla patrimoniale, l’alleanza di centrosinistra non si farà.

“Quando le disuguaglianze aumentano in maniera così estrema e la ricchezza prodotta dal lavoro di tutti si concentra in pochissime mani, il rischio della tenuta della democrazia c’è tutto”, prosegue il marito di Elisabetta Piccolotti. “Chi ama e vuole difendere la democrazia e le istituzioni democratiche ha il dovere di intervenire e dire la verità sulla oscena accumulazione della ricchezza, come ha fatto con coraggio e intelligenza lei. Ha ragione quando dice che le sue idee oggi possono apparire rivoluzionarie e invece sono solo dettate dal principio di realtà”.

Conclude Fratoianni: “In fondo, lo vediamo quotidianamente quanta fatica ancora si faccia a far passare l’idea che la redistribuzione e la giustizia fiscale siano fondamentali e non più rinviabili. Noi non abbiamo alcuna intenzione di demordere E continueremo a impegnarci per raggiungere l’obiettivo”.