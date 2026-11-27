Ancora problemi per il campo largo. La distanza delle ultime ore, soprattutto dopo il mancato accordo sulla patrimoniale, non convince gli elettori italiani. E, come se non bastasse, ci sarebbe un nuova minaccia che aleggia sull’opposizione: Alessandro Di Battista.

Secondo l’ultimo sondaggio sulle intenzioni di voto degli italiani, realizzato dall’istituto Noto per Porta a Porta, il Primo partito resta quello della Premier Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia. E, soprattutto, la coalizione di centrosinistra avrebbe ancora la meglio su quella del centrodestra con Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il sondaggio prende in considerazione entrambi gli scenari, sia con la segretaria del Partito Democratico come candidato Premier e sia quella in cui sarebbe il campo largo sarebbe guidato dal leader del Movimento 5 Stelle. In entrambi gli scenari, la figura dell’ex deputato grillino potrebbe spostare gli equilibri.

In generale, il centrodestra è al 45,9% delle intenzioni di voto degli italiani con Conte al 45,5% con Schlein. Il campo largo sarebbe al 43,9% con Conte leader e al 43,4% con Schlein. La minaccia Di Battista spaventa la sinistra, a causa della formazione di Schierarsi. Nell’ipotesi in cui scendesse in campo da sola, otterrebbe ben il 5% con Schlein e il 3,7% con Conte. In questo scenario - che sarebbe tragico per il campo largo - la coalizione di centrosinistra scenderebbe al 42% con Conte a al 40% con Schlein. In entrambi i casi, il centrodestra guidato dalla Premier Meloni sarebbe saldamente al 45%.

C’è da considerare un altro scenario, sottolinea l’istituto Noto. Qualora Schierarsi venisse appoggiata anche da Beppe Grillo, otterrebbe il 7% con Schlein e il 6% con Conte. Il campo largo sarebbe al 39,5% con Conte Premier, mentre al 38,5% con Schlein. In questo caso aumenterebbe la distanza dal centrodestra. La coalizione guidata da Giorgia Meloni - sempre secondo il sondaggio sulle intenzioni di voto degli italiani - sarebbe al 45,2% con Conte e al 44,5% con Schlein.