Nuovo sondaggio sulle intenzioni di voto realizzato da Termometro Politico. Stando all’ultima rilevazione, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni mantiene la prima posizione, in calo di 0,5 punti al 27,4 per cento. Il Partito Democratico di Elly Schlein perde 0,4 punti al 20,1 per cento, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte cede ben 0,7 punti e scende al 12,1 per cento.

Nel centrodestra, Forza Italia resta al 7,3 per cento e la Lega perde un decimo al 5,4 per cento. Noi Moderati stabile all’1,1 per cento.

Nel Campo Largo, Alleanza Verdi e Sinistra è in calo di 0,4 punti al 6,0 per cento, Italia Viva in calo di 0,1 punti al 2,4 per cento e Più Europa all’1,3 per cento.

Guardando alle coalizioni, il centrosinistra si attesta al 44,3 per cento e il centrodestra al 42,4 per cento, a 1,9 punti di distanza.

Fuori dalle coalizioni principali, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci cala addirittura di 0,9 punti e scende al 5,8 per cento, finendo dietro Alleanza Verdi Sinistra. A seguire Azione, perde un decimo e scende al 2,8 per cento. La rilevazione distingue anche Italia Domani di Rizzo che esordisce all’1,0 per cento, e Rifondazione Comunista, allo 0,9 per cento.