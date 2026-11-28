“Vivi? Paghi. Muori? Paghi. Il Partito Democratico ha una sola certezza: le tasse”: a Dritto e Rovescio, il programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano, Galeazzo Bignami ha demolito la sinistra. Il tema dell’attacco sono stati la tassazione sulla patrimoniale, argomento al centro del dibattito nel campo largo, e il reddito di cittadinanza.

“La storia del reddito di cittadinanza non è brutta come sembra, è molto peggio”, inizia così l’intervento del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Galeazzo Bignami è poi passato all’attacco: “Questo è l’emendamento che il Pd ha presentato con cui il reddito minimo garantito che vogliono introdurre sa come lo coprono? Aumentando le imposte di successione. Coniugi e parenti il linea diretta dal 4% al 20%, fratelli e sorelle dal 6% al 30%, altri soggetti dall’8% al 40%”. E poi ha aggiunto, sostenendo come la sinistra voglia distruggere quanto fatto dai lavoratori negli anni: “L’emendamento presentato dal Pd alla finanziaria: ti vogliono tassare con la patrimoniale da vivo e con la tassa di successione da morto. Andando a prendere le cose che i nostri padri, le nostri madri, i nostri nonni hanno ottenuto faticosamente per lasciarlo e dare serenità ai propri figli e ai propri nipoti”. E poi il monito finale: “Con noi, questo, non accadrà”.