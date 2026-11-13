L’opposizione fa lo show ma anche Calenda zittisce Bonelli: “Fai parlare Meloni”

Per la premier Giorgia Meloni è stato un confronto «franco, ma produttivo». Una pagina che dimostra come, in certi casi, anche tra avversari si può lavorare insieme. Per le opposizioni (soprattutto quelle di centrosinistra) il vertice di ieri mattina a Palazzo Chigi per fare il punto sugli allarmi di questi giorni, durato due ore, è stato un gesto doveroso, a cui si deve rispondere con altrettanta doverosa «collaborazione» (la parola forse più usata all’uscita), ma anche una mossa furba, che punterebbe più che altro a suddividere il prezzo della situazione. Un ragionamento, quest’ultimo, che non si è detto davanti ai microfoni, ma appena girato l’angolo.

Davanti alle telecamere la linea comune è stata questa: bene, noi ci siamo, ma «no a deleghe in bianco». Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, lo ha ripetuto il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni e anche Giuseppe Conte. Così come tutti (fuori e dentro) hanno chiesto alla premier di venire anche in Aula e al Copasir per riferire. Non è piaciuto, poi, che solo a incontro concluso, Meloni abbia annunciato nuovi protocolli a cui le scuole devono attenersi in caso di altre mail-bombing, come quelle che proprio durante la riunione sono arrivate a 1800 scuole.

L’unico che ha avuto solo parole positive è stato Carlo Calenda (Azione), secondo cui la riunione ha registrato un «clima positivo» e dimostrato che, quando si vuole, la classe dirigente riesce a lavorare su «cose concrete». Peraltro il leader di Azione ha incassato anche l’impegno a varare uno «scudo democratico» contro le ingerenze estere entro le prossime elezioni.

Caustico, invece, Matteo Renzi: «Quello di ieri del Misoginistan era un allarme che si poteva risolvere semplicemente con un buon antivirus». Dentro il clima si è scaldato in diverse occasioni. La prima quando Bonelli ha fatto notare a Meloni che a causa dei tagli alla sicurezza ora il Paese si troverebbe di fronte a un’emergenza nazionale. E quando la premier ha provato a rispondere, l’ha interrotta due volte. «Presidente, ma lei davvero pensa di fermare gli hacker con i cannoni? Una cosa sono le spese per la difesa, altra sono quelle per la cybersicurezza. Anche la scala è diversa: lì sono stati investiti decine di miliardi di euro e qui decine di milioni... E se è vero che la cybersicurezza è una priorità, andrebbe invertita questa scala...». Meloni ha provato a rispondere, ma Bonelli l’ha incalzata di nuovo: «Ma presidente, io pensavo che lei ci avesse chiamato per farci una proposta. Invece...».

Calenda, seduto di fianco, è sbottato, dando una gomitata a Bonelli: «Però falla parlare!». Altro momento teso con Conte, sostenuto da Bonelli: «Perché lo Stato non assume degli esperti hacker?», ha chiesto polemico l’ex premier. Costano molto, è stato risposto. A quel punto il presidente del M5S ha elencato tutto quello che il suo governo aveva fatto ed è stato smantellato, a cominciare dall’abolizione del ministero dell’Innovazione tecnologica e del primo Comando cyber della difesa italiana. Replica della premier: «Se siamo qui, forse qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto». Un altro botta e risposta c’è stato tra Bonelli e Alfredo Mantovano. «Non è vero che abbiamo tagliato», ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

Bonelli: «Invece sì che lo avete fatto, mi riferisco all’articolo 1 comma 870 della finanziaria del 2025». L’uso delle risorse è stato motivo di polemica anche davanti alle telecamere.

Anziché spendere in armi, hanno ripetuto tutti i leader del campo largo, sarebbe meglio spendere in cybersicurezza. «Gli hacker non si fermano coi cannoni». Fratoianni: «Abbiamo chiesto di mettere più finanziamenti alle strutture di cybersicurezza, magari diminuendoli ad altre voci della difesa, come l’acquisto di carri armati e F35». Ma anche Schlein ha ribadito lo stesso concetto: meno armi, più soldi in cybersicurezza.

Mentre Edoardo Ziello, lì in rappresentanza di Roberto Vannacci, ha alluso ai soldi per l’Ucraina. «Il problema è che ieri purtroppo le famiglie italiane hanno pagato la mancata attuazione della linea Vannacci: ovvero investire per la sicurezza di nazioni straniere i soldi italiani non risolve i problemi degli italiani».