La premier Giorgia Meloni “ha costruito un rapporto personale molto forte con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, il re del Bahrein, l’emiro del Qatar e molti altri leader della regione. Credo sia stata una delle poche, se non l’unica, presidente del Consiglio che in un solo mandato ha visitato tutti i Paesi del Golfo. È un elemento significativo”. Lo ha detto Luigi Di Maio, attuale Rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione del Golfo, in un’intervista rilasciata a Myrta Confidential su San Marino RTV. Secondo l’ex ministro M5s, “la stabilità di un governo democratico permette di costruire relazioni solide e soprattutto di pianificare strategie e collaborazioni di medio e lungo periodo”.

Insomma, “ci sono leader come Meloni, Macron, Merz e altri che stanno dedicando più attenzione a quell’area, e sicuramente Giorgia Meloni è tra i leader più apprezzati”.

Infine, sulle minacce cyber e guerra ibrida che hanno coinvolto anche l’Italia, Di Maio spiega: “ciò che possiamo leggere dai fatti è che è in corso un atto di intimidazione nei confronti della nostra opinione pubblica e del nostro Paese. Quando si colpiscono le famiglie nel bene più prezioso che hanno, cioè i figli che stanno a scuola, è evidente che si cerca di influenzare e destabilizzare l’orientamento dell’opinione pubblica. Non ho problemi a dirlo: quando accadono queste cose non si sta certo aiutando il governo del Paese che ne è bersaglio”.