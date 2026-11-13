Meloni zittisce la sinistra con un video: “Loro pensano alle patrimoniali, noi abbassiamo le tasse”

“L’opposizione dice che noi tagliamo le tasse ai ricchi perché nel 2027 abbiamo esteso l’aliquota IRPEF del 33% fino ai redditi di 55 mila euro. E guardate, la cosa deve fare riflettere perché quelli che lo dicono sono gli stessi che sui ricchi propongono una patrimoniale”. Così la premier Giorgia Meloni in un video pubblicato sui propri canali social, nel quale ha voluto smentire le balle della sinistra sulla politica fiscale del Governo.

“Che cosa si intende per ricco? Faccio un esempio - prosegue la premier -. Un reddito di 55mila euro è più o meno il reddito di un giovane medico appena assunto in ospedale. Una persona che ha studiato più di dieci anni per fare il medico, fa turni di notte, nei festivi in corsia, salva la vita delle persone, porta a casa più o meno 3.000 euro netti al mese. Per qualcuno è un ricco da spennare? - chiede in tono provocatorio la premier -. Per noi è il ceto medio da difendere”.

La presidente del Consiglio ha poi ricordato come l’impegno del governo verso il ceto medio sia sempre rimasto lo stesso: “Questo intervento sul ceto medio è l’ultimo di una serie di interventi sull’IRPEF che sono iniziati quattro anni fa. Prima abbiamo accorpato i primi due scaglioni, cioè abbiamo abbassato le tasse ai redditi medio-bassi. Poi abbiamo ridotto dal 35 al 33 per cento l’aliquota tra i 28 e i 50 mila euro e adesso facciamo un passo in più”.

“Perché noi - spiega la premier - vogliamo premiare il merito, il lavoro, i sacrifici. La demagogia dell’uno vale uno, la lasciamo ad altri”.