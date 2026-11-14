“Processo dopo la caduta del governo giallo-verde”: Ciro Grillo delira, fango sulla Bongiorno

Ciro Grillo, nel corso della sua intervista esclusiva a Telenord, dopo aver parlato di quanto accaduto sul piano giudiziario si avventura in analisi politiche e soprattutto sfodera sospetti che lasciano alquanto perplessi e che forse hanno lo scopo di spostare la questione su un altro piano. Il dleirio dunque è servito. Ecco le sue parole: “Siamo nel 2018-2019 e il Movimento Cinque stelle aveva fatto il governo con la Lega. A seguito del processo Open Arms, i Cinque stelle diedero l’autorizzazione a procedere, il che causò poi il crollo del governo giallo-verde. In quel governo come ministro c’era Giulia Bongiorno, era ministro della pubblica amministrazione. A seguito dello scioglimento del Governo, Giulia Bongiorno prese le parti della ragazza che mi ha denunciato. Da lì è cominciato anche un assedio mediatico notevole. Penso ci sia un nesso causale tra queste condotta dei Cinque stelle e l’introduzione di Giulia Bongiorno”, ha affermato il figlio di Beppe condannato a otto anni in primo grado per uno stupro di gruppo in Sardegna, durante l’intervista a Telenord.

“Si tratta dell’attuale presidente della Commissione Giustizia in Senato - ha aggiunto - che ha il disegno di legge del reato per cui si sta procedendo. Io gareggio contro una persona che può cambiare le regole del gioco mentre si gareggia, non è giusto E questo al di là del fatto che sia legale”. Parole pesantissime che faranno discutere.