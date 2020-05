Alessandro Sallusti a L'aria che tira contro Alessia Morani: "Date 600 euro poi ne chiedete 900, allora va a quel paese"

11 maggio 2020 a

"Così la gente impazzisce e dice va a quel paese". Alessandro Sallusti, in collegamento con L'aria che tira, sbatte sotto al naso ad Alessia Morani la lettera che una lettrice gli ha inviato, illustrando la propria situazione: "Sono riuscita ad avere 600 euro come Partita Iva, oggi mi arriva dal commercialista un F24 contributi obbligatori Inps di 920 euro da pagare entro il 16 maggio".

Un caso limite? No, un esempio di quanto sta accadendo durente la Fase 2, e dopo 2 mesi di lockdown, a tanti liberi professionisti e imprenditori italiani, mentre il governo continua a rinviare il decreto che dovrebbe favorire la ripartenza. La Morani è in evidente difficoltà: "Il problema è che noi siamo in ritardo con questo decreto - si arrampica sugli specchi il sottosegretario allo Sviluppo economico -, sono io che lo ammetto". Magrissima consolazione, che lascia sconcertata anche Myrta Merlino.

