Teresa Bellanova a Dritto e rovescio, l'attacco contro Salvini: "Primo di emozioni? Non è un problema mio. Tutto felpe, cibo e figli"

Dalle lacrime agli insulti contro Matteo Salvini, per Teresa Bellanova il passo è brevissimo. Ospite di Dritto e rovescio, in collegamento con Paolo Del Debbio, la ministra dell'Agricoltura in quota Italia Viva, protagonista della sanatoria per gli immigrati che ha provocato la sua commozione in diretta e molte polemiche nel resto del Paese risponde alle critiche (nel merito della legge) del leader della Lega.









Come? Affidandosi al più puro populismo (di sinistra): "Se Salvini non è in grado di cogliere le emozioni, non è un problema mio. Mentre lui indossava le felpe delle varie forze dell'ordine, ci ha fatto conoscere tutti i suoi gusti alimentari spesso esibendo i figli". Come dire, alto profilo istituzionale.

