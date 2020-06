Non è l'Arena, Daniela Santanchè travolge Alessandra Moretti: "Stai seduta su quella poltrona. Un giorno...", profezia della pitonessa

01 giugno 2020 a

Duello rusticano a Non è l'Arena di Massimo Giletti, nella puntata in onda su La7 domenica 31 maggio. Lo scontro è tra Daniela Santanchè e Alessandra Moretti, la pitonessa di Fratelli d'Italia e la piddina. Il tema è la ripartenza, gli aiuti economici all'Italia disastrata del coronvirus. E la Santanchè ovviamente è molto critica con il governo, rappresentato dalla Moretti, che viene travolta dalla pitonessa: "Stai seduta sulla poltrona, non sai quello che sta succedendo - premette -. Quando vi troverete un milione e mezzo di disoccupati e le imprese che non possono aprire, vedremo", sottolinea la Santanchè un poco profetica e altrettanto minacciosa.

