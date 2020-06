DiMartedì, scontro tra Salvini e Floris sulla mascherina: "La tenga su", "Vediamo quella foto"

10 giugno 2020 a

Anche Giovanni Floris si iscrive al partito degli intransigenti della mascherina. Accade a DiMartedì, su La7 martedì 9 giugno. Ospite in studio Matteo Salvini. Si torna a parlare della manifestazione a Roma del 2 giugno, per la quale il leader della Lega è stato criticato per il fatto che si sia in alcune occasioni abbassato la mascherina. Apriti cielo. Salvini replica a Floris: "Posso abbassarmi la mascherina per parlare con una signora". E il conduttore: "Eh no, se non sta ad un metro e mezzo no". "Allora, mi fate vedere le foto di piazza del popolo di sabato?", replica Salvini. Già, l'attenzione è sempre e soltanto tutta per lui...

