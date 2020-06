Mirko Molteni contro la Sciurba a L'aria che tira: "Decreti Sicurezza, per la Corte Costituzionale tutto ok". E lei: "Vergogna"

22 giugno 2020 a

a

a

Ad alzare il metaforico ditino ci pensa Alessandra Sciurba, lady Ong, presidente della Mediterranea Saving Humans. Siamo a L'aria che tira, su La7, dove la Sciurba si scaglia contro i decreti sicurezza di Matteo Salvini, quelli che risalgono al governo gialloverde e che fino ad ora - toh che caso - nonostante i proclama M5s e Pd non hanno rivisto o rivisitato. Per la Sciurba, i decreti sicurezza sono in estrema sintesi tutto il male del mondo. Ma ospite in collegamento c'è anche Nicola Molteni della Lega, il quale la affronta a brutto muso: "Non c'è un pezzo dei due Decreti Sicurezza che è stato impugnato dalla Corte Costituzionale. I migranti che arrivano in Italia non scappiamo da una guerra". Touchè. E la Sciurba, messa all'angolo, indulge all'insulto: "Si vergogni. Scappano dalla Libia". Cala il sipario.

"Ancora in fuga, regalo a un impunito". Open Arms, il farneticante sfregio della Sciurba a Matteo Salvini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.