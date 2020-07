Claudio Borghi contro Gualtieri: "La frase sul Mes? Incompetente o scherza sul fuoco, smentita o dimissioni"

24 luglio 2020 a

a

a

Colpo su colpo. A ribattere alle parole del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ci pensa Claudio Borghi. Il leghista era ospite de L'aria che tira, il programma in onda su La7, dove ha commentato quanto detto dal ministro, il quale ha parlato di "tensioni di cassa senza il Mes". Gualtieri, insomma, al pari di tutto il Pd continua a spingere affinché il governo dica sì al famigerato fondo salva-Stati. Ma Borghi la pensa diversamente. E in particolare la pensa diversamente su quanto detto da Gualtieri e non usa giri di parole per dirlo: "Tensioni di cassa senza il Mes? Una frase gravissima, abbiamo chiesto smentita o dimissioni. Gualtieri è incompetente o scherza col fuoco", conclude Borghi picchiando durissimo.

"Robe da pazzi, allora la Nigeria è più ricca del Lussemburgo": sparata della economista, Claudio Borghi la demolisce in diretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.