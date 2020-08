Immigrazione, la leghista Terzi a Giarrusso: "Decreti sicurezza, quindi li togliete o no?". L'imbarazzante silenzio del grillino

05 agosto 2020 a

a

a

Come mettere un grillino all'angolo. Ci pensa, a L'aria che tira in onda su La7, la leghista Claudia Terzi. Il grillino in questione è l'ex Iena Dino Giarrusso. Si parla di immigrazione, della volontà del governo di cambiare i decreti sicurezza voluti da Matteo Salvini al tempo del governo giallorosso. E Giarrusso afferma: "Non ci siamo rimangiati nulla, non abbiamo cambiato i decreti sicurezza di Salvini". A quel punto la Terzi lo incalza: "Quindi non li cancellerete? La mia domanda è semplice. Li mantenete o no?". Ovvio e scontato l'imbarazzo di Giarrusso, il quale non sa cosa rispondere, sapendo benissimo che in cima alle priorità in particolare del Pd c'è proprio quella di mettere mano ai decreti in questione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.