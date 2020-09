Francesco Giorgino contro Emanuele Fiano, rissa ad Agorà: "Non dico ciò che vuole il Pd"

30 settembre 2020 a

a

a

Uno scontro senza precedenti quello andato in onda ad Agorà, programma di Rai 3 condotto Luisella Costamagna, tra Emanuele Fiano e Francesco Giorgino. Al centro della lite la lettura data dal giornalista Rai alle Regionali. Parole, quelle del caporedattore e conduttore del Tg1, che hanno innervosito il deputato del Pd, che lo ha interrotto e attaccato più volte, parlando addirittura di "peana a difesa della Lega". "Io - ha detto poi Giorgino - ho il diritto di dire quello che penso e non ciò che vuole il Pd".

Ma la discussione non è finita qui, perché Fiano ha proseguito definendo Giorgino "un giornalista poco obiettivo e difensore della Lega". "Questa intimidazione fa male al giornalismo - ha replicato il volto di viale Mazzini - Non si permetta di criticare l'operato del Tg1 in questo modo".

"La gente mi insulta", "è colpa mia?". Strepitosa rissa Parietti-Salvini, poi lo sfondone di Alba sul Pil: cala il gelo



Poi, interpellato dalle agenzie di stampa, il giornalista alla fine della trasmissione ha aggiunto: "Mi è dispiaciuto molto sentire quelle parole, sia sul piano personale sia sul piano professionale, atteso che ho sempre lavorato con il massimo rispetto delle opinioni di tutti. La politica lasci in pace il giornalismo, specie quello del servizio pubblico che ha una funzione sociale ben precisa: raccontare i fatti, analizzarli, esprimere valutazioni fondate su evidenze empiriche nel rispetto dei valori supremi della libertà di manifestazione del pensiero e del pluralismo. Per quanto mi riguarda polemica chiusa, ma si rifletta - conclude - su quale giornalismo si vuole in Italia".



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.