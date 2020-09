Alba Parietti, rissa con Matteo Salvini e sfondone: "Il Pil chi lo paga", cala il gelo da Barbara D'Urso

28 settembre 2020 a

Una discreta gaffe per Alba Parietti. La showgirl, nella domenica 27 settembre di Live-Non è la d'Urso, si è scontrata con Matteo Salvini, incappando in un clamoroso errore. Al programma di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso la Parietti ha attaccato la linea politica del leader della Lega, in particolare quella legata all'immigrazione. "Se tutte queste persone invece di essere discriminate, insultate...", esordisce la showgirl. Ma Salvini puntuale replica: "No scusi, io non ho mai discriminato nessuno". E ancora, imperterrita: "Sono sicura che se guardo il mio telefono, mi ritrovo tanti insulti solo perché sono qui a parlare con lei". "Ah, quindi se c'è gente maleducata è colpa mia?" chiede il numero uno del Carroccio a dir poco sorpreso.

Ma non è finita qui, perché la Parietti prosegue: "Sì, lei incentiva". Poi lo scivolone: "Ma il Pil chi lo paga?". Proprio nessuno. Evidentemente la showgirl dimentica che il Prodotto interno lordo non si paga. Il Pil non è altro che è il principale indicatore di salute di un sistema economico, dato che rappresenta la capacità del sistema stesso di produrre e vendere beni.

