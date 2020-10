Guido Crosetto a Non è l'Arena contro Tridico: "Il problema non è l0 stipendio. Ricordate Giuliano Amato?". Il grillino Di Stefano travolto

05 ottobre 2020 a

"Il problema non è lo stipendio di, il problema è come è stata gestita questa crisi, la più grande crisi mai gestita dall'Inps". Guido Crosetto, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, demolisce il presidente Inps e con lui chi, come il grillino Manlio Di Stefano in collegamento, prova a difenderlo sulla questione dell'aumento di stipendio.Secondo Di Stefano "è un argomento di paglia: poteva guadagnare, ne guadagneràe sta lavorando bene. Sono soldi spesi bene". Il fondatore di Fratelli d'Italia però "Tridico non è Maradona, non è il top" e siamo di fronte a "un ente con grandi difficoltà nella gestione". "Nel 1992, in una notte - ricorda ancora Crosetto -,decise di fare un prelievo su tutti idegli italiani, quando l'informatica era solo all'inizio. L'Inps oggi ha i dati di tutti", e 28 anni dopo i ritardi nei pagamenti degli italiani sono per questo inaccettabili, anche perché il presidente Inps "senza che nessuno glielo chiedesse ha dato date che non ha rispettato. Ci sono statenon si gioca sui sentimenti dei poveri, era meglio se non avesse parlato".

