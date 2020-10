Giorgio Librandi contro Silvia Sardone a Dritto e rovescio: "Andrai a pulire i bagni degli africani"

05 ottobre 2020 a

a

a

"Finirai a pulire i bagni degli africani". Com'è umano il "progressista" Gianfranco Librandi. Il deputato renzianissimo di Italia Viva, ospite di Dritto e rovescio, insulta in diretta Silvia Sardone nel tentativo di darle della razzista, cadendo ovviamente dalla padella alla brace. Lo scontro da Paolo Del Debbio risale a giovedì scorso, ma nelle ultime ore il video condiviso da vari utenti è diventato virale.. "Il futuro dell’Italia è l'Africa e tu, cara Sardone, andrai a pulire i bagni degli africani perché saranno più ricchi di noi".

"Non è che sei razzista, sei incazz***". Un monumentale Sallusti asfalta la radical-chic Karima Moual | Video

Una frase che ha fatto alzare più di un sopracciglio in studio, anche a chi come la giornalista italo-africana Karima Moual sulla carta condivide la linea morbida del centrosinistra sul tema sbarchi e migranti. Sui social, più di uno si è scandalizzato per il silenzio di femministe, Pd, sinistra e dintorni, che a parti invertite avrebbero probabilmente avanzato interrogazioni parlamentari.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.