Myrta Merlino contro Marco Furfaro a L'aria che tira: "Bisogna fare presto sul Ponte Morandi? Al governo ci siete voi"

06 ottobre 2020 a

a

a



"Il governo deve decidere in fretta". Marco Furfaro del Pd, in collegamento con L'aria che tira, sul Ponte Morandi parla come fosse un onorevole dell'opposizione. "Era stato fatto un accordo, per noi il quadro è stato sempre semplice, di decidere in fretta e di non aggiungere al danno una beffa. Bisogna decidere in fretta, quindi o Atlantia accetta le condizioni che erano state raggiunte oppure è chiaro che ci sarà la possibilità di revoca della concessione, il governo deve decidere in fretta".

"Immigrati? Non mi risulta che il Papa lo abbia fatto". Sorgi, Lamorgese e Francesco smascherati: come gode Salvini

Tutto molto bello, ma Furfaro sembra scordare di non essere più un barricadero di LeU ma di essere passato al secondo partito della maggioranza, con notevoli responsabilità nella catena decisionale del governo. E proprio questo gli fa notare la padrona di casa Myrta Merlino, con la solita incisività: "Però siete voi al governo, se dovete sbattere i pugni sul tavolo fatelo, siete in condizione di farlo". Gioco, partita e incontro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.