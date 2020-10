Tagadà, Tiziana Ferrari delira contro Matteo Salvini e Durigon sbrocca: "Che notizia è questa?", imbarazzo per Tiziana Panella

07 ottobre 2020 a

Tra le più scatenate contro Matteo Salvini, in quest'ultimo periodo, c'è per certo Tiziana Ferrario. E l'ex mezzobusto del Tg1 trova terreno fertile per scagliarsi contro il leader della Lega a Tagadà, il programma di Tiziana Panella in onda su La7. La Ferrario si confronta con Claudio Durigon su coronavirus, mascherine e restrizioni, e subito passa all'attacco: "Il suo segretario si è fatto vedere più volte senza la mascherina, quasi come fosse una scelta ben precisa. C'è ormai quest'idea che siamo in un clima di dittatura sanitaria: lei è convinto che si debba girare senza mascherina? Che ci si debba ribellare ai nuovi provvedimenti per contenere l'epidemia?". Il deputato leghista replica: "Innanzitutto faccio tutto quello che mi dice la direzione sanitaria, seguo il protocollo. Dopodiché abbiamo vissuto stagioni in cui gente ha fatto aperitivi e nessuno ha subito quel trattamento". La Ferrario non molla: "Ma lei è d'accordo sul fatto che Salvini non metta la mascherina?". Quindi Durigon sbotta: "Ma la sta mettendo. Che notizia è questa? Capiterà anche a lei di non avere la mascherina", taglia corto. Già, Salvini la mascherina la sta mettendo. Punto e stop. Tanto che anche Tiziana Panella è costretta ad ammetterlo: "Diciamo che negli ultimi tempi l'atteggiamento di Salvini nei confronti della mascherina è di maggiore attenzione, all'inizio così non era". Ko tecnico per Tiziana Ferrario.

