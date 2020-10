Lucia Borgonzoni contro Karima Moual, rissa a Dritto e rovescio: Del Debbio costretto a far suonare la sirena

09 ottobre 2020 a

A Dritto e rovescio si parla di decreti Salvini e immigrazione e Paolo Del Debbio è costretto a far partire la sirena in studio per placare gli animi. Il parterre si scalda subito. La leghista Lucia Borgonzoni rivendica: "Gli immigrati li salvavamo anche noi, facevamo scendere donne, bambini e malati. Lezioni di umanità da questo governo non ne accettiamo". "Ma neanche da te...", la interrompe Karima Moual, giornalista italo-marocchina.

"Non è che sei razzista, sei incazz***". Un monumentale Sallusti asfalta la radical-chic Karima Moual | Video

"Ma stai zitta?", la rimbrotta la Borgonzoni, e qui la situazione degenera con le due ospiti che si parlano addosso andando a un passo dalla rissa. "Boni! Boni! Uno alla volta!", supplica Del Debbio, prima di pigiare il tasto che blocca tutto.

