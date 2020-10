Alessandra Moretti e Daniela Santanchè, rissa a L'aria che tira: "Sei una tortura". La senatrice di FdI le ride in faccia

15 ottobre 2020 a

"I 36 miliardi del Mes potrebbero essere disponibili fin da subito...". Alessandra Moretti a Non è l'Arena viene stoppata subito da Myrta Merlino: "Non deve dirlo a me, deve dirlo al M5s", ironizza la conduttrice. Il Pd dell'eurodeputata Moretti è favorevole al Mes, i 5 Stelle contrari.

"Lo vorrei dire anche alla Lega, a Fratelli d'Italia". La senatrice di FdI Daniela Santanchè, in collegamento, ribatte: "Non avete bisogno di noi, avete i numeri, se ci credete andate in Senato, votate e prendete il Mes". "Senti però fammi parlare, sei veramente una tortura", si lamenta la Moretti e la Santanché taglia corto: "Basta che non dici sciocchezze". Finita qui? Niente affatto: "Alessandro Sallusti oggi dice che l'opposizione in un momento di difficoltà deve collaborare e non deve intralciare". Reazione della Santanchè: risata e mani in faccia.

