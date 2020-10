Sandra Amurri contro Gaetano Pedullà, rissa in diretta a Non è l'Arena: "Non si deve permettere. Cosa ride? Ignobile"

26 ottobre 2020 a

a

a

Alta tensione a Non è l'Arena, con un duro scontro tra la giornalista Sandra Amurri e Gaetano Pedullà, direttore de La Notizia, il quotidiano più filo-grillino d'Italia. Si parla di giustizia, tra la mancata nomina del pm Nino Di Matteo al Dap, decisa dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede del M5s, e il "no" dello stesso Di Matteo alla nomina di Piercamillo Davigo al Csm.

Ricordate Basentini, l'uomo che fece infuriare in diretta Giletti? "Cugino di un ministro". Clamoroso intreccio politico: chi è

Il confronto travalica a livello personale: "Sappia che non si deve permettere di interrompermi", "E lei per educazione non deve dire fesserie", "Lei deve farmi parlare. Punto. E ora le illustro le nozioni di cui lei manca". Sono 4 minuti di fuoco: "Prima di dire io stavo lì, davanti l'auto fumante di Falcone, abbia la onestà intellettuale... - accusa la Amurri -, è ignobile".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.