Myrta Merlino e Matteo Salvini, botta e risposta: "Con quella mascherina...", il leghista la fulmina. Sceneggiata di Alan Friedman

Poche ore al voto negli Stati Uniti, la sfida è tra Donald Trump e Joe Biden. Il tema tiene banco ovviamente anche a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7, dove va in scena un curioso botta e risposta tra lei e Matteo Salvini, ospite in collegamento. Il punto è che il leader della Lega si presenta con la mascherina a cui ci ha abituato in questi giorni, una mascherina pro-Trump, con scritto sopra il nome di The Donald e un "2020". E così ecco che la Merlino attacca: "Si è messo la mascherina di Trump, ma se vince Biden quello se lo ricorda". Secca la replica di Salvini: "Trump è l'unico che non ha fatto guerra a casaccio". E ancora: "In democrazia chiunque vinca ha ragione e gli Stati Uniti sono la più grande democrazia occidentale ma ricordo che Trump è il primo presidente degli Stati Uniti da anni che non ha fatto guerre a casaccio in giro per il mondo", ha ribadito e concluso Salvini. Notevoli, in tutto ciò, le improponibili smorfie di Alan Friedman, ospite in collegamento, il quale si produceva in faccette e sorrisini su ogni affermazione di Salvini. Già, mister Friedman li osteggia tutti e due, Trump e il leghista.

