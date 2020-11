Lino Polimeni contro Cotticelli, rissa in diretta a Non è l'Arena: "Giletti fammelo vedere in faccia". Urla e insulti

09 novembre 2020 a

"Deve chiedere scusa ai calabresi". Il giornalista Lino Polimeni di CalabriaTv è furioso in diretta a Non è l'Arena contro l'ex commissario alla Sanità Saverio Cotticelli, licenziato dal governo dopo una disastrosa intervista a Titolo V, su Raitre, in cui ammetteva di non sapere di dover predisporre un piano anti-Covid. "Cosa ne pensi?", chiede Giletti a Polimeni.







"Te lo dico subito, fammelo vedere in faccia - esordisce il giornalista calabrese -. Durante il periodo di marzo, quando morivano anziani in una clinica di Chiaravalle, noi la chiamavamo e lei non ha mai risposto al telefono... Ecco il suo numero di cellulare". La piazzata di Polimeni sorprende un Cotticelli evidentemente in difficoltà: "Ma come si permette! Si contenga!", esclama il generale dei carabinieri. Un'altra brutta serata per lui.









